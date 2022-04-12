Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü - Haberler

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Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Iğdır'ın Halfeti beldesi kırsalında Kemal Kara ile Yaşar Karadağ'ın silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Iğdır'ın Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Kürk bölgesinde Yaşar Karadağ'a ait tarlada bugün meydana gelen olayda, bölgeden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Iğdır'da 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - 3. Sayfa

Yaşar Karadağ, Kemal Kara, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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