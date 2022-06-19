Ezine'de ziraat yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında ziraat ve orman yangını meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi ve Kumkale köyü civarlarında saat 14.45 sularında ziraat ve orman alanında yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan ekipler tarafından müdahale edilirken, Çanakkale'de bulunan helikopterin yanı sıra İstanbul'dan da Helikopter havalanarak yangına müdahale etmek için bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, söndürme çalışmalarına 1 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 3 hizmet aracı, 1 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve 50 personel ile müdahale ediliyor.