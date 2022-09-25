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Son dakika haberleri... Domuz avına giden bir kişi vurularak hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Domuz avına giden bir kişi vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Uşak'ta domuz avlamaya giden bir kişi yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.

Uşak'ta domuz avlamaya giden bir kişi yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Serkan Demirtaş (22), babası K.D., R.Ç., B.Ç., N.E., S.A., K.D.ve C.A. Banaz'a bağlı Paşacık Köyü Yayla mevkisine domuz avı için gitti.Av sırasında Serkan Demirtaş bir av tüfeğinden çıkan fişekle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri de Demirtaş ile birlikte ava giden 7 kişiyi gözaltına aldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Serkan Demirtaş Banaz Uşak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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