Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti, zanlı intihar etti

Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti, zanlı intihar etti

KONYA Konya'da kardiyoloji uzmanı doktor, çalıştığı hastanede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bir hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen katil zanlısı silahını kendine ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Dr. Ekrem Karakaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Akçay daha sonra tabancasını kendine ateşleyerek intihar etti. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi. Hacı Mehmet Akçay'ın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve yetkililer de hastaneye geldi.