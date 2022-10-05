Son dakika haberleri! Çatı katında ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Tekirdağ Çorlu'da 48 yaşındaki bir vatandaş, çatı katında ölü bulundu. Tekirdağ Çorlu'da 48 yaşındaki bir vatandaş, çatı katında ölü bulundu. Cemaliye Mahallesi Çakıl Sokak üzerindeki bir apartmanın çatı katında Himmet K. (48) isimli kişi, eşi tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık birimi tarafından yapılan kontrollerde Himmet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Himmet K.'nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Evli 1 çocuk babası Himmet K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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