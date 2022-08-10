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Karısını öldüren kocanın sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Gururlu hissediyor

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Karısını öldüren kocanın sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Gururlu hissediyor

Çanakkale'de eşini tüfekle öldüren katil zanlısı, sosyal medyada "Gururlu hissediyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Ekipler tarafından her yerde aranan şahıs, paylaşımına "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerini yazdı.

Çanakkale'de dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"GURURLU HİSSEDİYOR" DİYE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Karısını öldüren kocanın sosyal medya paylaşımı pes dedirtti: Gururlu hissediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Hisarcık Ezine Çay 3. Sayfa Haberler

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