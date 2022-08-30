Son dakika haberleri! Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı
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Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu.
Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Belediye ekiplerinin çevreyi temizleme çalışmaları ise devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa