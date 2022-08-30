Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Bursa'da selde mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu.

Bursa'nın dağ ilçesi Harmancık'ta dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte yağan dolu ve yağmur sebebiyle, Çayır Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanırken, sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Belediye ekiplerinin çevreyi temizleme çalışmaları ise devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Harmancık Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title