Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da otopark kavgası kamerada

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Bursa haberler... Bursa'da otopark kavgası kamerada Bursa'da 2 araç sahibi arasında çıkan otopark kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da otopark kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da 2 araç sahibi arasında çıkan otopark kavgası cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç sahibi arasında otopark meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin gelmesi üzerine kavga son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.