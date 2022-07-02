Son dakika haberleri... Başkent'te satırlı kavga Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde, ellerinde satır olan gençlerin tartışması bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ankara'nın Mamak ilçesinde, ellerinde satır olan gençlerin tartışması bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mamak ilçesi Kutlu Mahallesinde bir grup içinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan kavga sırasında gençlerin ellerindeki satırlar dikkat çekti. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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