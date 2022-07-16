Sünnet düğününde karşılaşan husumetli aileler ortalığı kana buladı: 3 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Sünnet düğününde karşılaşan husumetli aileler ortalığı kana buladı: 3 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine silah çektiği kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında, Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü.

2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sünnet düğününde karşılaşan husumetli aileler ortalığı kana buladı: 3 ölü, 5 yaralı

Sünnet düğününde karşılaşan husumetli aileler ortalığı kana buladı: 3 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güvemçetmi Balıkesir kavga 3. Sayfa Haberler

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