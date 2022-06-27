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Son dakika haberleri... Ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Ateş kahramanları canla başla mücadele veriyor

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken Afyonkarahisar'dan yangına destek için giden ekipler yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken Afyonkarahisar'dan yangına destek için giden ekipler yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alınırken, Şuhut Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor. Özverili bir çalışma sistemi içerisinde devam eden yangın soğutma çalışmalarında orman ekipleri adeta ateş kahramanları gibi mücadele veriyor.

Şuhut Orman İşletme Şefliği Personeli Şuayip Düzdaş vermiş oldukları mücadele ile ilgili, "Şuhut Orman İşletme Şefliğinden 5 gün önce buraya geldik. Özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarını yaptık. Soğutma çalışmalarının ardından ise dinlendik. Allah'ın izniyle birazdan memleketimize geri döneceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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