Son dakika haberleri | Ataşehir'de kavgaya müdahale eden akraba kurşun yağdırdı

Ataşehir'de alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan 2 kişi sokakta birbirlerini darp etti. Olayı gören akrabaları ise kavgaya müdahale ederek, kavgaya karışan bir kişi ile yanındaki şahsı silahla vurarak yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ekim tarihinde Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan T.B. ve S.B. birlikte alkol aldıktan sonra çıkan kavgada birbirlerini darp etti. Kavga eden şahısların akrabası olan ve kavgaya müdahil olan H.B., kavgaya karışan S.B. ile beraberindeki F.B. isimli şahsı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek bölgedeki hastaneye sevk etti.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan ve yaralıların akrabası olan O.B. ile T. B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah T.B.'nin üzerinden çıktı. Silahlı yaralamayı gerçekleştiren H.B. ise 18 Ekim tarihinde Barbaros Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı, işlemler için Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"Olaya biz de inanamadık"

Olaya tanık olan mahalle sakinlerinden Ramazan Akdağ, "Biz gürültüye çıktık, çok silah sesleri duyduk. İkisi de bayağı bir kavga ediyordu. İki yaralı vardı zannedersem, tartışma sesi duyduk. Olaya biz de inanamadık" dedi.

Sokak ortasında silahlı saldırganın kavga eden kişilerden birini silahla vurduğu, diğer şahısların ise silahlı saldırganı durdurmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL