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Son dakika haber: Amca ve yeğen suda boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre - Amca ve yeğen suda boğularak hayatını kaybetti Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çay kenarına piknik yapıkları esnada serinlemek için suya girerek çırpınan yeğenini kurtarmak isteyen amca, yeğeniyle birlikte boğularak can verdi.

- Amca ve yeğen suda boğularak hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çay kenarına piknik yapıkları esnada serinlemek için suya girerek çırpınan yeğenini kurtarmak isteyen amca, yeğeniyle birlikte boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çataltepe Köyü Davar Yatağı mevkii Savran Çayı kenarında piknik yapan Ahmet Tatlı serinlemek için Savran Çayına girdi. Bir süre sonra suda Ahmet Tatlı'nın çığlıklarını duyan amcası Mustafa Tatlı (39), yeğenini kurtarmak için suya Atladı. Suyun akımına kapılan amca ve yeğeni suda boğuldu. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından saatler süren aramanın ardından amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Kürşat Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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