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Son dakika haberleri! AFAD'ın aracı kaza yaptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! AFAD'ın aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak Ereğli yolunda kontrolden çıkan AFAD'a ait araç kaza yaptı.

Zonguldak Ereğli yolunda kontrolden çıkan Afad'a ait araç kaza yaptı. Kazada bir görevli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Ereğli yolunda meydana geldi. Afad'a ait araç kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü.

Kazada araçta bulunan AFAD personeli Rıza K. (36) yaralandı. İlk müdahalesi yapılan personel ambulansla ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli Tragger AFAD 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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