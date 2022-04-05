Silah sesi duyunca pencereye çıkan kadın, gözünden vuruldu
AA - 3. Sayfa
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Adana'da duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. 60 yaşındaki kadın apar topar hastaneye götürülürken, polis ekipleri konu hakkında soruşturma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.
GÖZÜNE SAÇMA GELDİ
Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
RASTGELE ATEŞ AÇILMIŞ
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti. Soruşturma sürüyor.
AA / Ömer Yıldız - 3. Sayfa