Son dakika haberleri... 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... 50 bin liralık yöresel ürün çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bolu'da köylü vatandaşların satış yaptığı alandan 50 bin lira değerinde yöresel ürün çalan 3 hırsız adliyeye sevk edildi.

Bolu'da köylü vatandaşların satış yaptığı alandan 50 bin lira değerinde yöresel ürün çalan 3 hırsız adliyeye sevk edildi. Hırsızların ürünleri çaldığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Bolu Belediyesinin alt geçit çarşısındaki yöresel ürün pazarında köylü vatandaşların sattığı ve piyasa değeri 50 bin lira olan ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde hırsızlığı U.A. (27) U.A. (21) ve M.Ç. (25) isimli şahısların yaptığı belirlendi. Takibe alınan şüpheliler, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan hırsızlık olayı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, ürünlerin satıldığı alana gelen şahısların tezgahlardan hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldıkları yer aldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title