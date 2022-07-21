Son dakika haberleri! 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Alacabük köyü Kapançatı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan Eyüp D. (60), Ziya Dilbaz (50) ve İstanbul'da polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Silahlı saldırganın tüfeğinden çıkan üç kurşunun isabet ettiği Ziya Dilbaz ağır yaralanırken, diğer iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ziya Dilbaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erkan A., işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlının savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title