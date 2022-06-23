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Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu götüren bir araç, Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde yaılan aramalarda 50.90 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken araçta bulunan F.G., ile E.K., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan E.K'ya ise 9 bin 837 TL para cezası uygulanırken kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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