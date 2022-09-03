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Son dakika haberi: Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Son dakika haberi... Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Pülümür ilçesi Ali Karaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DRY 867 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Karaman Pülümür Tunceli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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