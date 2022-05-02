Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tokat'ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ta şarampole devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat- Turhal Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.Y. (44) idaresindeki 06 BM 8037 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada yaralan otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.Y. (49) C.Y. (17), M.B.Y. (10), C.Y. (2) ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Turhal, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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