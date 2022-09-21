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Son dakika haberi | Tayland'da polise saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Son dakika haberi | Tayland'da polise saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Tayland'ın Pattani eyaletinde dün akşam saatlerinde devriye gezen bir polis ekibine düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Tayland'ın Pattani eyaletinde dün akşam saatlerinde devriye gezen bir polis ekibine düzenlenen bombalı saldırı sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Tayland'ın Pattani eyaletinde dün polis memurlarının içinde olduğu araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis aracının içinde yer alan 4 polis memuru kazayı yaralı olarak atlatırken, aracı takip eden bir başka motorlu polis memuru, vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının çöp konteynerinin içine yerleştirilmiş 15 litre benzin ve uzaktan kumandalı bir ev yapımı bomba ile gerçekleştirildiği tespit edilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırının aşırı siyasi gruplar tarafından yapılmış olduğundan şüphe edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pattani Tayland 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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