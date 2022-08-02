Çanakkale haber: Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını
Çanakkale haberleri: Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını Çanakkale'nin tatil cenneti Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangınını söndürüldü.
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Tatil bölgesi Bozcaada'da otluk yangını
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin tatil cenneti Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangınını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM)'ne bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlarda bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti.
Kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - 3. Sayfa