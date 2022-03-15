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Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından silahla vuruldu. Vurulan şahsın acı içinde bağırdığı anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, sokak üzerinde iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ş. bacağından silahla vurulması neticesinde yaralandı. S.Ş.'yi yaralayan şüpheli ise kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ACI İÇİNDE BAĞIRDI

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olay anına ilişkin vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ise S.Ş.'nin acı içinde bağırdığı, diğer şüphelinin ise yanında beklediği görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

Sokak ortasında silahla vuruldu, çığlığı vatandaş kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erenler, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

bekir yapici:

kimse kusura bakmasin ama malesef ülkemizde huzur kalmadi degil adeta bilerek istiyerek sistamatik bir sekilde bitirildi bana bunun arkasinda baska bir oyun var gibi geliyor misal 3 yildan asagiya cezalara hapis olmamasi denetimli zirvaligi ve bireysel silahlanmaya internetten kapiya teslim pompaliya ciddi caydirici önlem alinmamasi gibi.

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vatandaş rıza:

teksasa dönderdiler ülkeyi ceza yok caydırıcı değil ee hal böyle olunca onlarda onune geleni vurur 20 kişilik kopusta 40 kişi kalırsa ymeğine para yetiştiremezlerse habire salarlar böyle

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