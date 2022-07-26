Son dakika haberi | Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Kamyonla çarpışan motosikletin üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet üzerindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerindeki Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Abdurrezzak S.'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyon ile Halil Mermertaş'ın kullandığı 63 ZD 596 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Yusuf El Hasan yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sonucunda yola savrulanlara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahısların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cesetler hastane morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.