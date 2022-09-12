İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga yaşandı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya Sancaktepe İstanbul kavga İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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