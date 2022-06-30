Son dakika haberi: Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametine giden Mehmet B. idaresindeki 07 RA 865 plakalı otomobil, karşı yönden giden Bilal Ay (51) idaresindeki 07 RZ 359 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren Ay'ın cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Korkuteli Bilal Ay Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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