Okuldan dönen çocuk aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Otomobilin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te okuldan eve dönen, evinin sokağında hızla gelen otomobilin altında kalan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Ömer cuma el Muhammed hayatını kaybetti.

Olay Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, okuldan babasıyla beraber eve dönen 6 yaşındaki Ömer Cuma El Muhammed yaşadığı evin sokağında hızla gelen bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Ömer, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ömer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda Baba Cuma El Muhammed ise hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ömer cuma el Muhammed'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.