Son dakika haberi... Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti. Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (54) isimli şahıs; 10 K 2870 plakalı motosikleti ile Ergili kırsal mahallesinden Manyas istikametine doğru giderken tek taraflı olduğu düşünülen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Turan Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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