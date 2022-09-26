Son dakika haberi... Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberler... Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (54) isimli şahıs; 10 K 2870 plakalı motosikleti ile Ergili kırsal mahallesinden Manyas istikametine doğru giderken tek taraflı olduğu düşünülen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa