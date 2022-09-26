Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde motosikletten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (54) isimli şahıs; 10 K 2870 plakalı motosikleti ile Ergili kırsal mahallesinden Manyas istikametine doğru giderken tek taraflı olduğu düşünülen trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Turan Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title