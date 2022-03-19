Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı.

YEŞİLLİ, MARDİN (İHA) - Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçesi arasında bulunan Hop geçidinde gelen kazada acı detay ortaya çıktı. Ölen 3 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Yeşilli ve Ömerli karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında kendi kına çekimleri için yola çıkan gelin Zeliha Balamur da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden biri olduğu kaydedildi. - MARDİN

Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazada acı detay ortaya çıktı: Kına çekimlerine giden gelin hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilli, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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