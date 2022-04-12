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Son dakika haberi | Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Malatya'da Jandarma tarafından, yasa dışı FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da Jandarma tarafından, yasa dışı FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde yasa dışı FETÖ üyesi olduğu tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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