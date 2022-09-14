Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuyumculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 54 AGK 863 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, U.B. ve Kadir Keskin (17) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Kadir Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadir Keskin Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title