Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
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Patenle tehlikeli yolculuk kamerada Bursa'da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.
Patenle tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. Trafiğin işlek olduğu bir saatte kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı.
Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntüler adeta "pes" dedirtti.