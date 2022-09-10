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Son dakika haberi! Yolcu kalp krizi geçirince şoför otobüsü hastaneye sürdü... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi: Yolcu kalp krizi geçirince şoför otobüsü hastaneye sürdü.

Yolcu kalp krizi geçirince şoför otobüsü hastaneye sürdü... O anlar kamerada

SİVAS - Sivas'ta şehirlerarası yolculuk esnasında kalp krizi geçiren yolcu otobüsle hastaneye götürüldü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kayseri- Sivas karayolu Sivas kent merkezine yakın bir noktada meydana geldi. Yolculuk sırasında yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya ilk müdahaleyi aynı araçta yolculuk yapan doktor ve hemşire yaptı. Durum şoföre bildirilince, şoför hiç düşünmeden otobüsü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sürdü. Aracın büyük olmasından dolayı hastanenin girişine gidemeyen otobüsün şoförü yolcuyu hastanenin yakın bir noktasında indirdi. Burada otomobile bindirilen yolcu hastaneye götürüldü. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman - 3. Sayfa

Kalp Krizi Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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