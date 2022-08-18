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İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş Şişli'de asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Narko Dar Alan' asayiş uygulamasına katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Narko Dar Alan' asayiş uygulamasına katıldı.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.

Kuştepe'de yapılan uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ekiplerle birlikte Romanların yoğun olarak yaşadığı sokakları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Aktaş, ziyarette bulunduğu bir kıraathanede, "Biz her gün burada uygulama yapıyoruz, sizin daha huzurlu ve güvende olmanız için sonuna kadar buradayız, sizden de destek bekliyoruz" dedi. Uygulamanın ardından Roman vatandaşlar, Aktaş'a meyve ikramında bulundu.

(Abdulkadir Atmacan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zafer Aktaş İstanbul Şişli 3. Sayfa Güncel Haberler

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