Son dakika: Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü Hatay'da takla atarak yanan otomobil hurdaya dönerken, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü HATAY - Hatay'da takla atarak yanan otomobil hurdaya dönerken, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolunda seyir halindeki 31 AEM 049 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobil alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Yılmaz ve Dilek Sabahat Yılmaz olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak olayı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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