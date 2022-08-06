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Son dakika haberi | Gölmarmara ve Sarıgöl'de kenevir operasyonu

Son dakika haberi | Gölmarmara ve Sarıgöl'de kenevir operasyonu

Son dakika gelişmesine göre MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gölmarmara ve Sarıgöl ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 13 kök hint keneviri ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

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MANİSA (İHA) – Manisa'nın Gölmarmara ve Sarıgöl ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 13 kök hint keneviri ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sazköy mevkiinde M.A'ya (33) ait bağda hint keneviri yetiştirildiği istihbaratını alan Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin bağ evinde ve bahçesinde yaptığı aramalarda; boyları 1 ila 1.5 metre arasında değişen 8 kök hint keneviri, 150 gram kubar esrar, 1 adet av tüfeği ve 6 adet fişek ele geçirildi. İkamet sahibi M.A. gözaltına alındı. İfadesinin ardından kan ve idrar örneği alınan M.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sarıgöl'de kenevir operasyonu

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Kızılcukur Mahallesi'nde bir evin bahçesinde 5 kök hint keneviri ele geçirdi. Y.K. (52) adlı kişinin ev ve bahçesinde yapılan aramalarda; boyları 40 ila 80 santimetre arasında değişen 5 kök kenevir bitkisi yapılan incelemelerin ardından jandarma ekiplerince imha edildi. İfadesi alınan Y.K. daha sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölmarmara Jandarma Sarıgöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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