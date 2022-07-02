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Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı bir kişi hayatını kaybederken, ilçenin bir başka bölgesinde ise köpeklerin birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı bir kişi hayatını kaybederken, ilçenin bir başka bölgesinde ise köpeklerin birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle'de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Topal'ın eşi H.T'ın da aynı saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Köpekler birbirlerine saldırdı

Nurdağı ilçesi Nurten Öztürk Ortaokulu çevresinde ise başıboş köpeklerin dalaşı ise cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerin sokak ortasındaki dalaşı çevreden geçen bir aracın sürücü tarafından anbean kaydedildi. Köpeklerin dalaşı esnasında caddede hiç bir yayanın bulunmaması da dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Ali Koyuncu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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