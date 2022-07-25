Ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı - Haberler

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Ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Taklalar atarak durabilen araç hurdaya dönerken, araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Yavuzeli karayolunda Bedir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrularak bir ağaca çarpan ve taklalar atan otomobil hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerde çıkarılarak, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - 3. Sayfa

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