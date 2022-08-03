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Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Elektrik akımına kapılan otel sahibi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de otelin bahçesindeki jeneratörü tamir etmeye çalışan sahibi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Düzce'de otelin bahçesindeki jeneratörü tamir etmeye çalışan sahibi elektrik akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, D-100 karayolu üzerinde bulunan otelin elektrikleri kesilince otel sahibi Haydar Suat Öztürk (58) jeneratörü tamir etmeye çalıştı. Elektrik akımına kapılan Öztürk bir anda yere yığıldı. Görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Öztürk hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan olayı duyan yakınları hastane bahçesine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suat Öztürk Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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