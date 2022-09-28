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Çin'de restoranda yangın: 17 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Çin'in Changchun kentindeki bir restoranda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken restoran sorumlusu ise gözaltına alındı.

Çin'in kuzeydoğu kesimindeki Jilin eyaletinin Changchun kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir restoranda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı.

RESTORAN SORUMLUSU GÖZALTINDA

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Faciada ilk belirlemelere göre 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, restoran sorumlusunun gözaltına alındığı, yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti İtfaiye 3. Sayfa Dünya Haberler

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