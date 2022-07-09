Faullü çıkış yapan at sinirleri gerdi! Piste giren kişiler tekme ve yumruklarla kavga etti Bursa'da at yarışları sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle piste giren kişiler arasında kavga çıktı. Birbirine tekme tokat saldıran taraflar çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. OLAY ANI KAMERADA Tartışma büyüyünce taraflar birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa kavga Bursa DHA 3. Sayfa Güncel Haberler

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