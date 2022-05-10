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Son dakika haberi! Başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Yusuf Yücel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan Yücel'in başına isabet eden merminin Suriye tarafından geldiği iddia edildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Dedesine ait evin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, iddiaya göre Suriye tarafından gelen bir merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören çocuk, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, gözyaşları içerisinde Ceylanpınar'da defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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