Son dakika haberi! Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan 'bitüm' yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde asfalt yapımında kullanılan 'bitüm' yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Emecik Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzemenin tanker vanasından boşaltımı sırasında yaşanan tıkanıklığın alev tabancası ile giderilmeye çalışıldığı sırada yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, yan alanın alt kısmında bulunan ve yine aynı malzeme ile dolu olduğu öğrenilen 8 adet siloya ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi! Asfalt malzemesi yüklü tankerdeki yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title