Antalya haberleri! Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberleri... Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın; Ortaköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 2 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kumluca Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler

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