Son dakika haber... Yalova'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Son dakika 3. sayfa haberi... Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Manolya Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ali Kaya'dan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma evin kapasını çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Ali Kaya'nın cesedi ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Jandarmanı olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çınarcık Esenköy Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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