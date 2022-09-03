Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü

Son dakika haber: Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda ağaç ve bağ küle döndü.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda ağaç ve bağ küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinin Karahacılı köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Tarım arazisinde büyüyen alevler, çevrede bulunan ağaçlara ve bağa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çelebi, Keskin ve Karakeçili Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre yanan yerlerde soğutma çalışması yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahacılı Kırıkkale Çelebi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title