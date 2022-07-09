Son dakika haber: Sulama kanalına düşen motosiklet sürücü hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde direksiyon hakimyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde direksiyon hakimyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düştüğü sulama kanalında hayatını kaybetti. Olay, Çardak Mahalle yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çardak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hakan Özdemir (32) yönetimindeki 54 AGR 722 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sulama kanalından çıkartılan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakan Özdemir Jandarma Pamukova Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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