Şişli Kuştepe gece saatlerinde karıştı! Silahlı kavgada 1'i polis 4 kişi yaralı

Şişli'de bulunan Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan 3 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.