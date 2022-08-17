Son dakika haberi! Şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir için cenaze töreni düzenlendi.
Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir için cenaze töreni düzenlendi.
AA / Ömer Ertuğrul - 3. Sayfa