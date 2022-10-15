Son dakika haber... Pişkin hırsızlar kamerada

Son dakika yerel haberi: Pişkin hırsızlar kamerada Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketin bahçesinde bulunan yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle kendilerine ziyafet çektikten sonra yol kenarında park halinde olan motosikleti çalan iki kişiden B.S polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pişkin hırsızlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketin bahçesinde bulunan yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle kendilerine ziyafet çektikten sonra yol kenarında park halinde olan motosikleti çalan iki kişiden B.S polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan diğer şüpheli K.O'yu arama çalışmaları sürerken, pişkin hırsızların o anları güvenlik kameralarına takıldı.

Olay, dün gece saat 04: 00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; B.S ve K.O 507'nci sokakta bulunan bir marketin yiyecek ve içecek dolabından aldıkları gıda maddeleriyle bahçedeki masaya oturarak önce kendilerine ziyafet çekti. Ardından yol kenarında park halinde olan N.D'ye ait 09 BB 626 plakalı motoru çalarak kayıplara karıştı. Pişkin hırsızlık şüphelilerinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, motorun Cumhuriyet Mahallesi Muammer Ülgen Sokak'taki bir apartmanın önünde olduğunu belirledi. Şüphelilerin de aynı apartmandaki bir evde olduğunu tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla B.S'yi yakalayarak gözaltına alırken, K.O ise kaçtı. Gözaltına alınan B.S'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.